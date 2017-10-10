ДСНС у 2017 знищила 60 тисяч вибухових предметів
Від початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили майже 60 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Серед них, як повідомили у відомстві, понад 300 авіаційних бомб.
Загалом ідеться про рештки "як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів", додали там.
"Лише впродовж минулих трьох діб здійснено 89 виїздів, під час яких виявлено 700 боєприпасів, у тому числі одну авіаційну бомбу", - розповіли у ДСНС.
Досить часто, кажуть рятувальники, нерозірвані боєприпаси знаходять випадково самі жителі, і наголошують, що категорично заборонено:
- торкатися підозрілого предмету або пересувати його
- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати
- вчиняти на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив
- намагатися самостійно знешкоджувати знахідку
Також тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.
Напередодні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що впродовж 6-8 жовтня зафіксувала 335 вибухів у Донецькій та 48 - у Луганській області.