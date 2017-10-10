ДСНС у 2017 знищила 60 тисяч вибухових предметів

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Від початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили майже 60 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Серед них, як повідомили у відомстві, понад 300 авіаційних бомб.

Загалом ідеться про рештки "як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів", додали там.

"Лише впродовж минулих трьох діб здійснено 89 виїздів, під час яких виявлено 700 боєприпасів, у тому числі одну авіаційну бомбу", - розповіли у ДСНС.

Досить часто, кажуть рятувальники, нерозірвані боєприпаси знаходять випадково самі жителі, і наголошують, що категорично заборонено:

торкатися підозрілого предмету або пересувати його

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати

вчиняти на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку

Також тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Напередодні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що впродовж 6-8 жовтня зафіксувала 335 вибухів у Донецькій та 48 - у Луганській області.