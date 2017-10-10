Порошенко схвалив створення Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України "Про Ставку верховного головнокомандувача".
Відповідний указ президента у вівторок оприлюднили на сайті українського лідера. РНБО ухвалила те рішення у вересні.
Згідно з документом, воно є лише "для службового користування".
Забезпечити належну роботу Ставки верховного головнокомандувача у разі її утворення повинен секретарю РНБО Олександр Турчинов.
Днями Петро Порошенко підписав закон "про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", який на рік продовжує особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.