У Малаві - комендантська година через "вампірів"
На півдні Малаві щонайменше п'ятьох людей звинуватили у тому, що вони поводяться як вампіри, і вбили.
Президент країни Пітер Мутаріка пообіцяв розслідувати ті вбивства.
Уряд запровадив комендантську годину у нічний час, аби не дозволити організованим групам продовжувати вбивати людей.
В ООН заявили, що забрали своїх співробітників із двох районів по тому, як страх перед вампірами почав ширитися країною.
Людей, яких убили, звинувачували у тому, що вони нібито пили людську кров під час виконання магічних ритуалів.
У заяві ООН зазначено, що чутки про вампіризм з'явилися у Мозамбіку, а тоді поширилися через кордон до сусідньої Малаві.
Водночас наразі невідомо, що спричинило їхню появу.
Малаві - одна із найбідніших країн світу. Стандарти освіти у країні також низькі. Натомість серед людей поширені вірування у відьомство, часто виникають чутки про "вампірів".
Спалах насильства, пов'язаного із ними, вже фіксували у 2002 році.