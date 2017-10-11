Доба в АТО: четверо поранених

Копирайт изображения facebook.com/pg/ato

За минулу добу в АТО четверо військовослужбовців отримали поранення, бойовики здійснили 15 обстрілів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"У відповідь Збройні Сили України 9 разів застосовували зброю на ураження противника", - йдеться у повідомленні.

Найбільшою була активність бойовиків на луганському напрямку.

Так, починаючи з 16.00 і майже до 19.00 години, бойовики чотири рази з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по опорних пунктах біля Новоолександрівки.

Українські військові відповідали з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння, близько 18.00 години отримав поранення один боєць.

На донецькому напрямку кількість вогневих провокацій зменшилась.

Вдень на Приморському напрямку біля Широкиного під час обстрілу укріплень отримали поранення двоє військових.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.