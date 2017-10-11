Джолі і Пелтроу заявили, що стали жертвами домагань Вайнштайна

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Актриси Анджеліна Джолі і Гвінет Пелтроу заявили, що на початку кар'єри стали жертвами сексуальних домагань продюсера Гарві Вайнштайна.

Гарві Вайнштайн - співзасновник компанії Miramax Films, один із найвпливовіших продюсерів Голлівуду - опинився у центрі гучного скандалу після того, як підлеглі жінки почали звинувачувати його у тривалих сексуальних домаганнях. На тлі цього чоловіка вже звільнили із його власної компанії.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Гарві Вайнштайн звільнений з його ж кінокомпанії.

У вівторок продюсер спростував звинувачення у зґвалтуванні, про яке написав журнал The New Yorker.

Екс-президент Барак Обама та його дружина Мішель приєднались до публічного засудження дій відомого продюсера.

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В заяві, опублікованій родиною Обама, йдеться, що вони обурені повідомленнями про Гарві Вайнштайна. Вони привітали сміливість тих жінок, які розповіли про це.

У вівторок дружина Вайнштайна, дизайнер Джорджина Чепмен, розповіла журналу People, що залишає його.

"Моє серце розбите, коли я думаю про тих всіх жінок, які страждали від неймовірного болю через вчинки, які не можна пробачити", - заявила 41-річна дизайнер. У неї і 65-річного Вайнштайна є двоє спільних дітей.

У вівторок актриси Пелтроу і Джолі надіслали свої заяви до газети New York Times, яка вперше минулого тижня опублікувала звинувачення проти режисера.

"У мене був поганий досвід з Гарві Вайнштайном у юності, і, як наслідок, я вирішила ніколи не працювати з ним, і попереджала інших. Таке ставлення до жінок у будь-якій галузі будь-якої країни є неприйнятним", - заявила Анджеліна Джолі.

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У заяві Пелтроу стверджується, що, після того, як Вайнштайн дав їй головну роль у фільмі "Емма", він запросив її до свого готельного номеру, де торкався її і запропонував масаж в його спальні.

"Я була дитиною, мені дали роль і я заціпеніла", - розказала актриса виданню.

Вона розповіла про цей інцидент своєму тодішньому хлопцю Бреду Пітту і він посварився з Вайнштайном. "Я думала, що він мене звільнить", - сказала вона.

Гілларі Клінтон заявила, що вона шокована заявами жінок про поведінку Вайнштайна. Екс-держесекретар США і кандидат у президенти зазначила, що такі речі не можна толерувати. Вайнштайн був одним з основних донорів Демократичної партії і президентської кампанії пані Клінтон у 2016 році.