У Бахчисараї проводять обшуки у будинках кримських татар

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В анексованому Криму у місті Бахчисарай проходять обшуки у помешканнях кримських татар. Про це повідомив голова Центрального виборчої комісії Курултаю Заїр Смєдляєв.

Адвокат Емір Кубердінов опублікував у Facebook відео з місця обшуків і написав, що навколо багато людей в масках, літають дрони, є представники внутрішніх військ.

За словами пана Смедляєва, обшуки проходять у шести будинках кримських татар.

Зокрема, за його словами, обшукують Сулеймана Асанова, власника кафе "Салачик", активістів Сейрана Салії, Тимура Ібрагімова, Сервера Зекерьяева.

"Проводять обшуки у рамках так званої операції з припинення діяльності організації "Хізб-ут-Тахрір" …це звичайні кримські татари, які ходять у мечеть, дотримуються мусульманських звичаїв", - зазначив пан Смедляєв у коменатрі 112 каналу.

Згодом пан Смедляєв написав, що кількох татар забрали.

"Нічого не знайшли. Лише книжки, переклад Корану, книжки про намаз...ми просили їх зняти взуття, вони відмовились. Ми просили адвоката під час обшуку, нам відмовили", - розповів очевидець одного з обшуків у відео, яке розмістив пан Смедляєв.

Водночас прес-служба ФСБ у Криму заявила, що в Криму припинили діяльність "бахчисарайського осередку терористичної організації "Хізб-ут-Тахрір".

"Припинити переслідування татар"

Україна неодноразово вимагала від Росії припинити переслідування кримських татар. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що ‎переслідування у Криму стали наслідком "послідовної і рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади на захист територіальної цілісності України.

Верховний суд Криму засудив до восьми років колонії суворого режиму заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час нещодавнього візиту до України заявив, що слідкує за долею затриманих кримських татар і розраховує на їхнє звільнення.

Росія дискримінацію населення Криму заперечує.