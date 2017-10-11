Пожежа у Каліфорнії: 17 загиблих і сотня зниклих людей
150 людей зникли безвісти у північній Каліфорнії, США, де лютують пожежі, повідомляє місцева поліція.
Щонайменше 17 людей загинули, понад 1,5 тисяча будинків були зруйновані вогнем.
Почалась пожежа у суботу, 7 жовтня. Дев'ять з загиблих з округу Сонома.
Найбільше постраждало місто Санта-Роза, що на північ від Сан-Франциско, де вщент були зруйновані цілі райони.
Поліція округу Сонома заявила, що не можуть знайти 155 людей, хоча, можливо це пов'язано з хаосом евакуації.
У сусідньому винному окрузі Напа, жертвами стали 100-річний Чарльз Ріппей та його 98-річна дружина Сара, повідомляє міліція.
Цю пожежу називають однією з найбільш смертельних в історії Каліфорнії. Дим від неї видно за 100 км.
Керівник пожежної служби Калфіорнії Кен Пімлотт розповів ВВС, що за останню добу загорілися ще 26 тис. га території.
Він побоюється, що кількість жертв може зрости і сподівається, що зниклих людей вдасться знайти: "Але пожежа рухається так швидко, там просто сотні і тисячі акрів, ми не мали шансу пробратися туди і з'ясувати (долю зникли - Ред.) ".
У Санта-Розі зруйновано готель Hilton та парк мобільних будинків. Десятки тисяч мешканців округу Сонома втекли від стихії.
Щонайменше чотири виноробні підприємства зазнали дуже великих збитків.
Понад 91 тис. будинків і підприємств залишаються без електрики.
Губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайну ситуацію у Сономі, Напі та п'яти інших округах.