Пожежа у Каліфорнії: 17 загиблих і сотня зниклих людей

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150 людей зникли безвісти у північній Каліфорнії, США, де лютують пожежі, повідомляє місцева поліція.

Щонайменше 17 людей загинули, понад 1,5 тисяча будинків були зруйновані вогнем.

Почалась пожежа у суботу, 7 жовтня. Дев'ять з загиблих з округу Сонома.

Найбільше постраждало місто Санта-Роза, що на північ від Сан-Франциско, де вщент були зруйновані цілі райони.

Поліція округу Сонома заявила, що не можуть знайти 155 людей, хоча, можливо це пов'язано з хаосом евакуації.

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У сусідньому винному окрузі Напа, жертвами стали 100-річний Чарльз Ріппей та його 98-річна дружина Сара, повідомляє міліція.

Цю пожежу називають однією з найбільш смертельних в історії Каліфорнії. Дим від неї видно за 100 км.

Керівник пожежної служби Калфіорнії Кен Пімлотт розповів ВВС, що за останню добу загорілися ще 26 тис. га території.

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Він побоюється, що кількість жертв може зрости і сподівається, що зниклих людей вдасться знайти: "Але пожежа рухається так швидко, там просто сотні і тисячі акрів, ми не мали шансу пробратися туди і з'ясувати (долю зникли - Ред.) ".

У Санта-Розі зруйновано готель Hilton та парк мобільних будинків. Десятки тисяч мешканців округу Сонома втекли від стихії.

Щонайменше чотири виноробні підприємства зазнали дуже великих збитків.

Понад 91 тис. будинків і підприємств залишаються без електрики.

Губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайну ситуацію у Сономі, Напі та п'яти інших округах.