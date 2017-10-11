З 11 жовтня починають нараховувати вищі пенсії

Копирайт изображения unian

11 жовтня почав діяти закон про підвищення пенсій, від цього дня розпочинається нарахування та виплата вищих пенсій. Про це під час Кабміну повідомив прем'єр Володимир Гройсман.

"Ми розпочинаємо процес виплат вищих пенсій. Вся система готова",- сказав прем'єр.

Мінімальна пенсія буде 1 452 грн - це на 140 грн більше, ніж зараз (з 1 травня 2017 року мінімальна пенсія становить 1 312 грн).

Копирайт изображения ВВС

Пенсійна реформа, розроблена урядом і затверджена парламентом, передбачає також такі зміни:

1. Пенсійний стаж, потрібний для виходу на пенсію, за 10 років зросте до 35 років. Саме цю новацію опозиційні політики, а також деякі експерти називали "прихованим підвищенням пенсійного віку":

Зміни будуть поступовими, і показника у 35 років мають досягти у 2028 році,

У 2018 році для виходу на пенсію у 60 років треба мати страховий стаж у 25 років (раніше - 15 років),

Якщо стаж є меншим 25, але більшим 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки,

Якщо стаж становить від 15 до 16 років - вихід на пенсію посувається до 65 років,

Ті, в кого немає страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію від 65 років,

Додатковий страховий стаж, але не більше 5 років, можна буде купити.

2. Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування від 2019 року:

Ті, кому на 1 січня 2019 року залишатиметься менше 10 років до виходу на пенсію, можуть відмовитися від внесення платежів до накопичувальної системи.

3. Скасування спеціальних умов виходу на пенсію для окремих категорій працівників:

Державні службовці, судді, прокурори, науковці, працівники освіти на інші категорії працівників, які отримували "спеціальні" пенсії та мали окремі умови виходу на пенсію за 15 різними окремими законами, втрачають право виходу на пенсію "за вислугою років", а пенсії для них нараховуватимуться за загальними правилами,

Окремі умови виходу на пенсію матимуть лише військовослужбовці, для яких, згідно із рішенням парламенту, до 1 листопада уряд має розробити спеціальний законопроект,

За півроку уряд також має розробити законопроект про запровадження професійної пенсійної системи, у якому буде передбачено умови виходу на пенсію для працівників шкідливих виробництв,

Парламент також зобов'язав уряд впродовж півроку провести аудит Пенсійного фонду та забезпечити створення єдиного реєстру тих, хто отримує соціальні виплати.

4. Запровадження індексації пенсій:

У 2019-2020 роках індексація здійснюватиметься за окремими рішеннями парламенту,

Від 2021 року відбуватиметься автоматична індексація, розрахована на 50% залежно від інфляції за попередній рік, і на 50% - залежно від зростання середньої зарплати за попередні 3 роки.

5. Збільшення максимальної суми Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 15 мінімальних зарплат (наразі 48 тисяч грн.)