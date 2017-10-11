Через корупцію затримали заступника міністра оборони

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Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП затримали заступника міністра оборони України, повідомили у бюро. Імені чиновника поки що не називають.

Це сталося під час обшуків у справі про корупційну схему розтрати понад 149 мільйонів гривень державних грошей на закупівлі палива для міноборони.

Окрім того, затримали директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства.

Їх обох затримали у середу за підозрою у причетності до реалізації цієї схеми.

"Міністерство оборони підтверджує, що стосовно одного із заступників міністра оборони та керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів оборонного відомства проводяться слідчі дії", - ідеться у короткому коментарі оборонного відомства.

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів міноборони організував відкриті торги на закупівлю рідкого палива. У підсумку за 14 лотами затвердили пропозиції одного з учасників торгів і уклали з ним договори про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму, яка перевищувала 1 мільярд гривень.

Відповідно до даних досудового розслідування, пізніше замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими ціну за одиницю товару безпідставно збільшили в середньому на 16%.

Таким чином, ідеться у повідомленні, постачальникові із бюджету незаконно перерахували більше 149 мільйонів гривень.

"Службові особи міністерства оборони України за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили злочин", - вважають у НАБУ.

Досудове розслідування у цій справі детективи почали у вересні 2016-го року.