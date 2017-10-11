Астероїд, який пролетить повз Землю, допоможе науковцям

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У четвер неподалік від Землі пролетить астероїд розміром із будинок.

Він пройде десь за 42 тисячі кілометрів від нашої планети - це в межах орбіти Місяця і трохи вище за висоту, на якій літають супутники зв'язку.

Науковці НАСА кажуть, що ризику зіткнення немає. Але цей випадок допоможе їм протестувати систему попередження про астероїди.

За об'єктом пильно стежитиме глобальна мережа телескопів - десятки обсерваторій, університетів і лабораторій.

Представник НАСА Пол Чадос розповів BBC News: "За допомогою цього астероїда ми збираємося випробувати систему, яка спостерігатиме за астероїдами, описуватиме їх і рахуватиме, як близько вони пролетять, - на той випадок, якщо одного дня прибуде такий гість, що може в нас влучити".

"Загрози не становить"

Астероїд, який має номер 2012 TC4, уперше помітили п'ять років тому.

За підрахунками, він має розмір від 15 до 30 метрів - що досить небагато. Але навіть такі космічні скелі можуть бути небезпечні, якщо вріжуться в Землю.

Коли в 2013 році над Челябінськом вибухнув 20-метровий астероїд, він ударив атмосферу з енергією, що еквівалентна 500 000 тонам тротилу.

Його вибухова хвиля пошкодила чимало будівель. Понад тисяча людей зазнали поранень.

Що ж до нинішнього камінного гостя - науковці вважають, що він мирно пролетить повз і загрози не становить.