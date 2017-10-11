Астероїд, який пролетить повз Землю, допоможе науковцям
У четвер неподалік від Землі пролетить астероїд розміром із будинок.
Він пройде десь за 42 тисячі кілометрів від нашої планети - це в межах орбіти Місяця і трохи вище за висоту, на якій літають супутники зв'язку.
Науковці НАСА кажуть, що ризику зіткнення немає. Але цей випадок допоможе їм протестувати систему попередження про астероїди.
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За об'єктом пильно стежитиме глобальна мережа телескопів - десятки обсерваторій, університетів і лабораторій.
Представник НАСА Пол Чадос розповів BBC News: "За допомогою цього астероїда ми збираємося випробувати систему, яка спостерігатиме за астероїдами, описуватиме їх і рахуватиме, як близько вони пролетять, - на той випадок, якщо одного дня прибуде такий гість, що може в нас влучити".
"Загрози не становить"
Астероїд, який має номер 2012 TC4, уперше помітили п'ять років тому.
За підрахунками, він має розмір від 15 до 30 метрів - що досить небагато. Але навіть такі космічні скелі можуть бути небезпечні, якщо вріжуться в Землю.
Коли в 2013 році над Челябінськом вибухнув 20-метровий астероїд, він ударив атмосферу з енергією, що еквівалентна 500 000 тонам тротилу.
Його вибухова хвиля пошкодила чимало будівель. Понад тисяча людей зазнали поранень.
Що ж до нинішнього камінного гостя - науковці вважають, що він мирно пролетить повз і загрози не становить.