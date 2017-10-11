Користувачі Facebook нарікають на перебої

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Користувачі соцмережі Facebook у різних країнах світу скаржаться на перебої в роботі соцмережі.

Повідомляють про проблеми з надсиланням та отриманням повідомлень, розміщенням постів та входом в акаунт.

У декого сайт не відкривається взагалі.

Скарги про перебої з'являються в інших соцмережах, зокрема Twitter та Instagram.

За даними служби Outrage Report, більшість повідомлень про помилки надходять із США, Великобританії, Португалії, Іспанії, Франції, Німеччини.

А сервіс DownDetector свідчить, що найбільше заявок щодо збоїв зафіксували близько 18:00 за Києвом.

Ресурс уточнює: близько 47% користувачів повідомляють, що Facebook недоступний повністю, 43% стикаються з проблемами під час входу в акаунт.

Так само надходять повідомлення про перебої в мережі Instagram, яка належить Facebook .

У компанії заявили, що знають про проблему, але не пояснили її причин.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернутися до нормальної роботи", - заявив представник Facebook виданню Mashable.