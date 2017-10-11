Каталонія: Іспанія висунула дедлайн для сепаратистів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр Іспанії попросив владу Каталонії пояснити, оголосила вона незалежність чи ні

Уряд Іспанії дав лідеру Каталонії п'ять днів на те, аби повідомити - оголосив він про незалежність регіону чи ні, повідомляють урядові джерела.

Якщо Карлес Пучдемон підтвердить, що оголосив, він отримає ще три дні, аби забрати цю декларацію назад, кажуть джерела.

Якщо цього не станеться, Мадрид може послатися на 155 статтю конституції. Вона дозволяє уряду призупинити автономію регіону і запровадити пряме правління.

Раніше в середу прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що його уряд попросив каталонську владу пояснити, оголосила вона незалежність чи ні.

Лідери регіону в вівторок підписали декларацію про незалежність, але зупинили її реалізацію задля переговорів.

1 жовтня у Каталонії пройшов суперечливий референдум, організований сепаратистським урядом. Конституційний суд Іспанії оголосив його недійсним.

Влада регіону заявила, що незалежність підтримали майже 90% виборців за явки у 43%. Противники незалежності переважно бойкотували голосування.

Національна поліція намагалася його зупинити. При цьому сталися сутички, сотні людей постраждали.

Пан Пучдемон у вівторок увечері виступив в каталонському парламенті, заявивши, що регіон отримав право на незалежність за підсумками голосування.

Він сказав, що "воля народу" полягає в тому, щоб відокремитися, але також відзначив, що хоче "деескалації".

Тому він оголосив, що "призупиняє дію декларації про незалежність" задля подальших переговорів з Мадридом.

Потім він та інші лідери Каталонії підписали декларацію про незалежність. Чи має вона якийсь правовий статус - неясно.

Пан Рахой у середу звинуватив пана Пучдемона у "навмисній плутанині" і заявив, що хоче відновити "певність".

Прем'єр виступив із цією заявою після термінової зустрічі уряду в середу, скликаної, щоби обговорити подальші кроки.

Що далі?

Катя Адлер, BBC, Мадрид

Прем'єр Іспанії спробував відбити м'яч на полі Каталонії. Він попросив главу регіону роз'яснити, прийняв той декларацію про незалежність чи ні.

Точного терміну для відповіді не передбачено, хоча політичні джерела та засоби масової інформації Іспанії кажуть про п'ять днів.

Тим часом джерела в сенаті, де Народна партія Маріано Рахоя має більшість, вказують, що уряд попросив ввести в силу 155-ту статтю Конституції, яка надає прем'єру повноваження призупинити діяльність уряду автономії - або негайно, або крок за кроком.

Стаття 155 ніколи раніше не застосовувалася, і в парламенті існують розбіжності щодо її інтерпретації, порядку набуття чинності та масштабу повноважень, які вона надає.

За повідомленнями в іспанських ЗМІ, якщо прем'єр вдасться до статті 155 без відповіді від президента Каталонії, партії в каталонському парламенті, які виступають за незалежність, у відповідь приймуть декларацію про незалежність.