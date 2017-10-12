Доба в АТО: десятки обстрілів, один поранений

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За минулу добу бойовики здійснили 41 обстріл, один український військовий отримав кульове поранення. Про це повідомляє штаб АТО у Facebook.

"У відповідь сили АТО оперативно і жорстко 28 разів застосовували увесь спектр незабороненого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Поранений перебуває у лікарні, його стан - задовільний.

Суттєво зросла кількість обстрілів на донецькому напрямку. Після 18 години двічі під довготривалим вогнем з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї опинились укріплення біля Авдіївки, Майорська, шахти Бутівка.

Наприкінці доби бойовики застосовували кулемети неподалік Зайцевого та Невельського.

На приморському напрямку ввечері бойовики з 82-міліметрових мінометів та різних видів гранатометів стріляли по укріпленнях сил АТО біля Мар'їнки, Водяного, Широкиного. А озброєння БМП противник двічі застосовував у районі Новотроїцького.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.