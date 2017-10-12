Доба в АТО: десятки обстрілів, один поранений
За минулу добу бойовики здійснили 41 обстріл, один український військовий отримав кульове поранення. Про це повідомляє штаб АТО у Facebook.
"У відповідь сили АТО оперативно і жорстко 28 разів застосовували увесь спектр незабороненого озброєння", - йдеться у повідомленні.
Поранений перебуває у лікарні, його стан - задовільний.
Суттєво зросла кількість обстрілів на донецькому напрямку. Після 18 години двічі під довготривалим вогнем з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї опинились укріплення біля Авдіївки, Майорська, шахти Бутівка.
Наприкінці доби бойовики застосовували кулемети неподалік Зайцевого та Невельського.
На приморському напрямку ввечері бойовики з 82-міліметрових мінометів та різних видів гранатометів стріляли по укріпленнях сил АТО біля Мар'їнки, Водяного, Широкиного. А озброєння БМП противник двічі застосовував у районі Новотроїцького.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.