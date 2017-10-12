У пожежах у Каліфорнії загинули понад 20 людей

Копирайт изображения AFP Image caption Чарльз Ріппі, якому було 100 років, і його 98-річна дружина Сара загинули разом

Найбільші за всю історію пожежі в Каліфорнії забрали життя 21 людини. Серед них - подружжя , яке нещодавно відзначило 75-ту річницю весілля.

Чарльз Ріппі, якому було 100 років, і його 98-річна дружина Сара загинули від пожежі, яка спустошила 26 тисяч гектарів і знищила 3,5 тисячі будівель в окрузі Напа в штаті Каліфорнія.

Про смерть Чарльза і Сари, які познайомилися у початковій школі, повідомив газеті New York Times їхній син. За його словами, вони загинули в неділю у своєму будинку, з якого не змогли вийти через вогонь, що швидко насувався.

Копирайт изображения FAMILY PHOTO Image caption Вони прожили разом 75 років

За даними поліції, близько 150 людей все ще вважаються зниклими безвісти.

Майк Ріппі, якому 71 рік, повідомив, що він і його брат Чак знайшли рештки батьків серед руїн будинку у вівторок. Подружжя лежало поруч один з одним.

"Вони не могли жити одне без одного. І те, що вони померли разом - напевно, вони б цього хотіли", - розповів син.

Чарльз і Сара вчилися в університеті штату Вісконсін і одружилися в 1942 році, після чого Чарльза Ріппі призвали до армії.

У них було п'ятеро дітей, і вони прожили в своєму будинку в Напі 35 років.

Ці пожежі називають найлютішими за всю історію Каліфорнії - дим від них видно в Сан-Франциско за 100 кілометрів.

Копирайт изображения GOOGLE/GETTY Image caption Готель "Хілтон" до і після пожежі

Найбільша кількість загиблих - 11 осіб - з округу Сонома. Влада округу повідомляє, що тут зникли 155 людей, хоча це може пояснюватися хаотичною евакуацією.

Копирайт изображения GOOGLE/GETTY Image caption Мото-парк у Санта-Розі до і після пожежі

У центрі округу місті Санта-Роза вогонь знищив готель "Хілтон". Десятки тисяч людей з округу залишили свої будинки.

Пітеру Лангу з місцевості, що поруч з містом Санта-Роза довелося робити вибір: рятувати власний будинок або понад тисячу тварин, які опинилися за парканом парку-сафарі, який належить йому.

77-річний власник парку повідомив місцевій газеті, що врятував всіх тварин, але його власний будинок згорів.

Більше 90 тисяч житлових будинків і підприємств залишаються без електропостачання.

Не менш чотирьох виноробних господарств зазнали значних збитків або повністю знищені. За даними місцевої виноробної асоціації, ще в дев'яти господарствах вогонь знищив частину виноградників і пошкодив будівлі.

Губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в округах Сонома, Напа і дев'яти інших.

Президент Дональд Трамп підписав декларацію про стихійне лихо, що відкриває можливість надання федеральної допомоги штату.