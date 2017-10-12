Вісьмом затриманим кримським татарам присудили штрафи

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Після обшуків і затримань кримських татар в анексованому Криму вісьмом чоловікам присудили штрафи і відпустили. Ще шестеро залишаються в ув'язеннні. Про це ВВС Україна повідомив голова ЦВК Курултаю Заір Смедляєв.

"Всі, шестеро, у кого були обшуки, залишаються затриманими", - розповів пан Смедляєв.

Штрафи кримським татарам виписали з формулюванням "одночасне перебування у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку".

Обшуки у Бахчисараї пройшли зранку 11 жовтня. Шістьох затриманих підозрюють у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка визнана у Росії терористичною і заборонена.

У ФСБ заявили, що припинили діяльність "бахчисарайського осередку терористичної організації "Хізб-ут-Тахрір".

"Припинити переслідування татар"

МЗС України висловило протест через "безпідставні обшуки та незаконні затримання громадян у Бахчисараї".

"Було незаконно затримано 6 осіб, окрім того щонайменше 9 активістів були затримані лише за те, що прийшли підтримати співвітчизників", - йдеться у заяві українських дипломатів.

Голова меджлісу Рефат Чубаров раніше зазначав, що переслідування кримських татар стало наслідком "послідовної і рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади щодо територіальної цілісності України.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час нещодавнього візиту до України заявив, що слідкує за долею затриманих кримських татар і розраховує на їхнє звільнення.

Росія дискримінацію населення Криму заперечує.