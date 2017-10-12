Росія не пустила українських лікарів до Гриба у СІЗО - батько

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Представники російської сторони не дозволили українським лікарям відвідати Павла Гриба, якого утримують в Краснодарському СІЗО №5.

Про це написав батько затриманого Ігор Гриб у Facebook з посиланням на представника Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

За його словами, попри лист Європейського суду з прав людини та багаторазові ноти українських дипломатів, лікарів В.Притулу та Ю.Кучина не пустили до затриманого.

У четвер українські лікарі приїхали в Росію для обстеження Павла Гриба, який потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання. Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії.

Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що спеціалісти, яких обрали у відомстві, перебуватимуть в РФ з 12 до 15 жовтня.

19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі ще 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.