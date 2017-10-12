США виходять з ЮНЕСКО через Ізраїль

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Держдепартамент США надіслав ЮНЕСКО офіційне повідомлення про вихід з організації. Передають, що рішення набуде чинності 31 грудня 2018 року.

"Це було нелегке рішення, воно відображає стурбованість США у зв'язку із заборгованостями в ЮНЕСКО, необхідністю фундаментальної реформи організації та тривалу упередженої антиізраїльської позиції в ЮНЕСКО", - йдеться у заяві Держдепартаменту.

У відомстві додали, що США мають намір продовжувати взаємодію з ЮНЕСКО в якості держави-спостерігача.

Керівництво організації висловило жаль у зв'язку з виходом Сполучених Штатів.

"Я хочу висловити глибоке співчуття у зв'язку з рішенням США вийти зі складу ЮНЕСКО", - йдеться в заяві голови організації Ірини Бокової.

ЮНЕСКО - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури - діє з 1945 року.

У 2011 році до складу ЮНЕСКО в якості повноправного члена прийняли Палестинську автономію.

США, а також Ізраїль, засудили те рішення. Сполучені Штати тоді ж призупинили виплату членських внесків організації.

Розбіжності з Ізраїлем

7 липня ЮНЕСКО внесла до переліку Всесвітньої спадщини Старе місто Хеврона і Печеру Патріархів, які розташовані на окупованих Ізраїлем палестинських територіях. Організація також вказала, що обидва об'єкти перебувають під загрозою.

Те рішення також викликало негативну реакцію Ізраїлю і США. Вони наполягали, що в резолюції ішлося тільки про зв'язок Хеврона з "ісламською історією" і не згадувалося про важливість міста для єврейської культури.

Крім того, в США заявили, що Печера Патріархів не перебуває "під безпосередньою загрозою", і включення її до списку ставить під сумнів серйозність підходу організації.

Президент США Дональд Трамп раніше критикував непропорційний, на його думку, внесок США в організації ООН.

На США припадає 22% бюджету ООН і 28% бюджету миротворчих місій.