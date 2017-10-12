Суд арештував чоловіка, який напав на прокурора з сокирою

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Суд у Чернігові взяв під варту без права внесення застави чоловіка, який із сокирою напав на співробітницю обласної прокуратури під час прийому.

Інцидент стався 10 жовтня.

Жінку з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували для надання невідкладної медичної допомоги.

Підозрюваного - жителя Чернігівської області - затримали одразу після вчинення злочину.

Його підозрюють у посяганні на життя співробітника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків.