Суд арештував чоловіка, який напав на прокурора з сокирою
- 12 жовтня 2017
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Суд у Чернігові взяв під варту без права внесення застави чоловіка, який із сокирою напав на співробітницю обласної прокуратури під час прийому.
Інцидент стався 10 жовтня.
Жінку з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували для надання невідкладної медичної допомоги.
Підозрюваного - жителя Чернігівської області - затримали одразу після вчинення злочину.
Його підозрюють у посяганні на життя співробітника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків.