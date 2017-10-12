Інтерпол не бентежать претензії США до "Касперського"

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Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) і "Лабораторія Касперського" підписали нову угоду про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю.

Першу таку угоду вони уклали в 2014 році.

Відтоді, ідеться у повідомленні Інтерполу, фахівці "Лабораторії Касперського" регулярно ділилися інформацією про нові кіберзагрози з правоохоронцями країн, що входять до організації.

Так, експерти "Лабораторії Касперського" брали участь в операціях з ліквідації ботнетів - мереж заражених комп'ютерів, якими можна керувати дистанційно без відома власників, додали в Інтерполі.

У вересні міністерство внутрішньої безпеки США оголосило, що продукцію "Лабораторії Касперського" може використовувати російська влада для доступу до урядових документів, і зобов'язало усі держустанови відмовитися від неї протягом трьох місяців.

За інформацією газети New York Times, влада США ухвалила це рішення після того, як ізраїльські спецслужби з'ясували, що за допомогою програм "Лабораторії Касперського" Росія змогла отримати доступ до даних Агентства національної безпеки (АНБ).

У "Лабораторії Касперського" називають підозри в кібершпіонажі "черговим прикладом помилкових звинувачень". Співзасновник і генеральний директор компанії Євген Касперський заявив, що США "просто б'ють по всьому російському". Лабораторія, на його думку, стала "жертвою боротьби політичних сил".

У Кремлі також відкинули звинувачення у використанні продукції "Лабораторії Касперського" для шпигунства. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що держава "не має і не мала жодного стосунку до такої діяльності", і назвав подібні підозри абсурдними.

У четвер, 12 жовтня, газета Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що російський уряд використовув антивіруси Касперського для пошуку "надсекретних документів" на комп'ютерах по всьому світу. Скануючи файли в пошуках вірусів, програма водночас нібито шукала у них ключові слова, що вказують на секретні дані.

Напередодні у "Лабораторії Касперського" заявили, що в продуктах компанії не передбачено жодних незаявлених можливостей, у тому числі бекдорів - спеціально вбудованих розробником дефектів алгоритму, які дозволяють отримати несанкціонований доступ до системи користувача.

У "Лабораторії Касперського" наголосили, що компанія "ніколи не допомагала і не допомагатиме жодному уряду в світі з кібершпіонажем".