Суд відпустив під домашній арешт другого представника міноборони

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Солом'янский районний суд Києва відмовився арештовувати ще одного фігуранта справи про корупцію у міноборони - директора Департаменту державних закупівель міністерства Володимира Гулевича.

Про це повідомив суддя Олександр Бобровник. Прокуратура просила про арешт підозрюваного.

При цьому суд відправив Володмира Гулевича під цілодобовий домашній арешт, зобов'язавши носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Раніше у четвер таке ж рішення судді ухвалили щодо заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Їх обох у середу затримали детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП за підозрою у причетності до реалізації схеми розкрадання понад 149 мільйонів гривень із бюджету.

Ігор Павловський усі звинувачення заперечує.

У цій справі фігурують іще кілька предстваників міноборони.

"Тікати немає куди"

"Генерал Павловський виконував свої обов'язки з першого дня агресії, виконував їх достатньо високопрофесійно, був керівником АТО "Маріуполь" під час активних бойових дій, але якщо він причетний до злочину, він має за це відповісти", - заявив у четвер міністр оборони Степан Полторак.

"В принципі, Павловському тікати точно немає куди. Тому що, будучи керівником АТО "Маріуполь", він отримав три карні справи в РФ. Я сумніваюсь у тому, що у нього є гроші, судячи з його декларації, для того, щоб тікати до Європи або на якісь острови", - також сказав голова оборонного відомства.

"Слідство має бути проведено абсолютно об'єктивно, своєчасно, без затягувань, і ми маємо отримати відповідь", - додав він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За даними ЗМІ, під час засідання адвокати просили про перерву, аби Павловського оглянули лікарі

Напередодні САП і НАБУ провели обшуки, під час яких і затримали підозрюваних.

"Міністерство оборони підтверджує, що стосовно одного із заступників міністра оборони та керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів оборонного відомства проводяться слідчі дії", - згодом заявили у міноборони.

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів міноборони організував відкриті торги на закупівлю рідкого палива. У підсумку за 14 лотами затвердили пропозиції одного з учасників торгів і уклали з ним договори про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму, яка перевищувала 1 мільярд гривень.

Відповідно до даних досудового розслідування, пізніше замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими ціну за одиницю товару безпідставно збільшили в середньому на 16%.

Таким чином, ідеться у повідомленні, постачальникові із бюджету незаконно перерахували більше 149 мільйонів гривень.

"Службові особи міністерства оборони України за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили злочин", - вважають у НАБУ.

Досудове розслідування у цій справі детективи почали у вересні 2016-го року.