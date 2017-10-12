Справу Вайнштайна розслідуватиме поліція США та Британії

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Американська та британська поліція паралельно почали розслідування у справі про сексуальні домагання з боку голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна.

Департамент поліції Нью-Йорка наразі вивчає звинувачення, які стосуються періоду часу, починаючи з 2004 року, і з'ясовує, чи є додаткові скарги.

Міська поліція Лондона отримала звинувачення щодо сексуальних домагань у межах містах в 1980-их.

Сам Гарві Вайнштайн заперечує звинувачення у зґвалтуванні трьох жінок, які надрукували у журналі The New Yorker.

Там зазначено, що нібито кіномагнат примушував акторок до сексу, у тому числі акторку Азію Ардженто.

Міра Сорвіно та Розанна Аркетт також у числі тих, які стверджують, що зазнавали сексуальних домагань з боку Вайнштайна.

"Пан Вайнштайн однозначно заперечує будь-які звинувачення у незаконному сексі", - заявив раніше речник продюсера.

У статті також зазначено, що 16 колишніх та чинних керівників і помічників у компаніях Вайнштайна розповіли The New Yorker, що вони "були свідками або знали про небажані сексуальні починання під час подій, пов'язаних із фільмами Вайнштайна та на робочому місці".

Деякі із тих, хто зізнався зараз, мовчали десятиліттями, побоюючись, що якщо заговорять - то зруйнують свою кар'єру.

Гарві Вайнштайн - співзасновник компанії Miramax Films, один із найвпливовіших продюсерів Голлівуду - опинився у центрі гучного скандалу після того, як підлеглі жінки почали звинувачувати його у тривалих сексуальних домаганнях. На тлі цього чоловіка звільнили із його власної компанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дії продюсера засудили зірки Голлівуду, дружина (праворуч) сказала, що йде від нього

На нього продовжує сипатися шквал осуду з боку голлівудських акторів. Серед тих, хто вже висловився проти його дій, Емма Томпсон, Марк Руффало, Сет Роген, Джуді Денч та Меріл Стріп.

Як заявила остання у коментарі Huffington Post, вона "приголомшена" "ганебними" новинами.

Зірка похвалила "безстрашних жінок, які заговорили, аби виявити цю наругу", назвавши їх "героїнями".

Днями дружина продюсера Джорджина Чапман заявила, що йде від нього.

"Оглушлива тиша"

Звинувачення проти Вайнштайна спричинили жорсткі дебати про зловживання владою в Голлівуді та за його межами.

Критики наголошували, що провідні представники Голлівуду зберігали "оглушливу тишу", коли звинувачення проти Вайнштайна з'явилися в New York Times у п'ятницю.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Гарві Вайнштайн звільнений з його ж кінокомпанії.

Кажуть, що багатьох людей поведінка продюсера непокоїла впродовж довгих років, але його впливові друзі та власний статус не давали щось вдіяти із цим.

Гарві Вайнштайн перепросив: "Я відчуваю, що те, як я поводився із колегами у минулому, завдало багато болю, і я щиро прошу вибачення за це".

Але при цьому кіномагнат заперечив інформацію, поширену New York Times, що нібито він переслідував підлеглих жінок протягом майже трьох десятиліть і домігся щонайменше вісьмох із них.

Вайнштайн одружений, має п'ятьох дітей.