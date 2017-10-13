Керівник Samsung Electronics іде у відставку

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Генеральний директор компанії Samsung Electronics Квон О Хьюн подав у відставку, пославшись на "безпрецедентну кризу" в компанії.

Його рішення стало новою зміною в управлінні компанії. Проблеми почалися після того, як у серпні спадкоємця імперії Samsung Лі Чже Йона засудили за корупцію.

Пан Квон є одним із трьох керівників Samsung Electronics.

Оголошення про його відставку відбулося у той самий день, коли фірма оприлюднила прогноз про рекордний квартальний прибуток.

Пан Квон заявив, що обмірковував свою відставку вже "досить довго" і "більше не міг її відкладати".

"Оскільки ми стикнулися з безпрецедентною внутрішньою кризою, я вважаю, що настав час нового старту для компанії - з новим духом та молодим керівництвом, аби краще реагувати на виклики з боку швидких змін в ІТ-індустрії", - йдеться у його заяві.

Він залишиться у раді Samsung Electronics до березня 2018 року.

Корупційна справа

Компанія Samsung Electronics вважається перлиною конгломерату Samsung Group, який складається з 60-ти взаємопов'язаних компаній і є одним із найбільших сімейних підприємств Південної Кореї.

У серпні спадкоємець групи Лі Чже Йон був звинувачений у хабарництві та корупції і засуджений до п'яти років ув'язнення.

Його звинуватили в тому, що він зробив пожертвування на 36 млн доларів неприбутковим фондам, якими керувала подруга екс-президентки Південної Кореї Пак Кин Хє, в обмін на політичну вигоду.

Він подав апеляцію на вирок і у четвер з'явився у суді.