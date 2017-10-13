Голос мам змінюється у розмові з дітьми - вчені

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Мами змінюють тембр голосу, коли говорять з маленькими дітьми, виявили американські науковці.

Тембр - це унікальна якість звуку. Саме з ним пов'язане те, що піаніно звучить інакше, ніж скрипка, навіть якщо вони грають ту саму ноту.

Як показали результати експериментів Принстонської дитячої лабораторії, жінки говорять різними тембрами, залежно від того, з ким спілкуються - з дорослими чи дітьми.

Науковці виявили, що ця якість характерна для жінок незалежно від мови, якою вони говорять.

"У цьому матері дуже послідовні: для всіх них характерна ця зміна (тембру. - Ред.), коли вони "перемикаються" між режимами", - розповідає доктор Еліз Пьяцца.

"Голосовий відбиток"

Вважають, що сюсюкання з дітьми, для якого характерна зміна швидкості мови й висоти голосу, допомагає малюкам розвивати мовні навички. Але зміну тембру виявили вперше.

Коли ви називаєте голос носовим або хрипким, скрипучим або бархатистим, то ви говорите про його тембр.

Дослідники записали голос мам, коли вони взаємодіяли зі своєю дитиною у віці від семи до 12 місяців та із дорослими.

Потім науковці зняли "голосові відбитки пальців", проаналізувавши спектр звуків.

У дослідженні взяли участь 12 англомовних мам. Його результати опубліковані у журналі Current Biology.

Для дослідження голосу мам, які розмовляють іншими мовами, розробили комп'ютерну програму, що визначає різницю в тембрі. Вона може виявити його менше ніж за одну секунду.

Зміну тембру виявили у 12-ти жінок, що розмовляють різними мовами, в тому числі на івриті, мандаринському і кантонському діалекті китайської мови.

"Існує масштабне дослідження, яке показує, що малюки краще навчаються із "дитячої" мови (сюсюкання), аніж дорослої", - розповідає ВВС доктор Пьяцца.

"Так вони краще розподіляють слова на склади і краще вивчають нові слова. І, ймовірно, це пов'язано з цими тембровими особливостями", - додає вона.

Дослідження не аналізувало мову тат і дідусів, але науковці прогнозують, що їхній тембр також змінюється.