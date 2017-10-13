Клімкін: жодну румунську школу в Україні не закриють

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Бухаресті наголосив, що в Україні у зв'язку з прийняттям нового закону про освіту жодну румунську школу не закриють, ніякої асиміляції не буде.

Керівника дипломатичного відомства процитувала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Павло Клімкін предметно пояснив положення освітнього закону. Важливо, як він буде імплементуватись. Будемо більше співпрацювати з румунською громадою", - написала вона.

Міністр під час візиту до Румунії заявив, що мовний закон - не про зменшення можливостей, а про їхнє розширення для нацменшин.

Мовні суперечки

Мовні положення закону "Про освіту", який Рада ухвалила у вересні, викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Також закон розкритикували в ПАРЄ.

Уряд Угорщини, наприклад, вважає, що цей закон порушує права національних меншин, зокрема, етнічних угорців Закарпаття.

У Міносвіти запевнили, що мовні положення закону не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін надіслав мовну статтю закону, яка обурила керівництво кількох держав-сусідів України, на розгляд "Венеціанської комісії".

Пан Клімкін зазначив, що Україна повинна вести конструктивний і жорсткий діалог із європейськими партнерами щодо мовних положень закону.

Що передбачає закон: