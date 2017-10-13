Саакашвілі готує позов, щоб повернути громадянство України

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Екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що його адвокати працюють над тим, щоб повернути йому громадянство України. Про це політик заявив на брифінгу у Києві.

"Ми готуємо позов до суду, щоб відновити моє громадянство", - сказав пан Саакашвілі.

Політик заявив, що очікує велику кількість людей на акції біля Верховної Ради 17 жовтня.

Серед вимог він назвав скасування недоторканості, запровадження антикорупційних судів, нове виборче законодавство, покарання "любих друзів", нова ЦВК.

Міхеіл Саакашвілі заявив, що серед політичних партій, які приєднаються до акцій, окрім його "Руху нових сил" будуть партії "Батьківщина", "Самопоміч", "Свобода", "Нацкорпус".

Політик заявив, що не очікує серйозних провокацій на мітингу 17 жовтня. При цьому він підкреслив мирний характер акції, і висловив думку, що якщо будуть спроби силових провокацій, то їхні організатори будуть очевидні.

При цьому Саакашвілі сказав, що не бачить необхідності в "третьому Майдані", тому що, за його словами, ще не виконані вимоги "другого Майдану".

Якщо депутати вимоги не виконають, частина протестувальників може залишатися під Радою безстроково, зазначив Саакашвілі.

10 вересня Міхеіль Саакашвілі разом з натовпом прорвався через польсько-український кордон. Це сталося після того, як його позбавили громадянства. Політологи називали це однією з найгучніших подій нового політичного сезону. Юлія Тимошенко, яка при цьому супроводжувала екс-президента Грузії, оголосила про об'єднання "опозиційних проєвропейських сил".

Президент Петро Порошенкоперетин паном Саакашвілі українського кордону "злочином", над яким працюють правоохоронні органи.