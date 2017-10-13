СБУ зняла заборону на в'їзд двом іспанським журналістам

Копирайт изображения AFP Image caption Анхель Састре та Антоніо Памплієга

Служба безпеки України зняла заборону на в'їзд до країни двох іспанських журналістів - Антоніо Памлієзі та Мануелю Анхелю Састре, повідомила речник СБУ України Елена Гітлянська.

Раніше їм заборонили в'їзд до України до 2020 року "за діяльність, яка суперечить національним інтересам України".

"Дослухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в'їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієгу та Мануелю Анхелю Састре", - написала пані Гітлянська у Facebook.

Водночас вона наголосила, що "за наявності законних підстав, загрози національній безпеці", СБУ і далі вживатиме такі обмежувальні заходи, "у тому числі й щодо журналістів".

Антоніо Памплієга - іспанський журналіст, фрілансер, який працює у зонах конфлікту. У своїх постах в Instagram журналіст, зокрема, писав про обстріли українською армією психлікарні поблизу Донецька, про бомбардування Первомайська.

Мануель Анхель Састре працює військовим кореспондентом у Сирії, Венесуелі, Іраку, Мексиці.