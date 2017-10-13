СБУ зняла заборону на в'їзд двом іспанським журналістам
Служба безпеки України зняла заборону на в'їзд до країни двох іспанських журналістів - Антоніо Памлієзі та Мануелю Анхелю Састре, повідомила речник СБУ України Елена Гітлянська.
Раніше їм заборонили в'їзд до України до 2020 року "за діяльність, яка суперечить національним інтересам України".
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"Дослухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в'їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієгу та Мануелю Анхелю Састре", - написала пані Гітлянська у Facebook.
Водночас вона наголосила, що "за наявності законних підстав, загрози національній безпеці", СБУ і далі вживатиме такі обмежувальні заходи, "у тому числі й щодо журналістів".
Антоніо Памплієга - іспанський журналіст, фрілансер, який працює у зонах конфлікту. У своїх постах в Instagram журналіст, зокрема, писав про обстріли українською армією психлікарні поблизу Донецька, про бомбардування Первомайська.
Мануель Анхель Састре працює військовим кореспондентом у Сирії, Венесуелі, Іраку, Мексиці.