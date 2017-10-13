Банкам заборонили користуватися російськими грошима з Кримом

Копирайт изображения Getty Images

Нацбанк України заборонив фінустановам здійснювати операції з російськими банкнотами і монетами, на яких зображені об'єкти в Криму.

Заборона стосується, зокрема, обміну валют, повідомляє прес-служба НБУ.

Діяти вона почне 17 жовтня.

12 жовтня в Росії представили нову банкноту в 200 рублів, на якій зображені пам'ятник затопленим кораблям у Севастополі та Херсонес.

Офіційно їх уже ввели в обіг, але масового поширення вони мають набути в грудні, пишуть російські ЗМІ.

За словами російських чиновників, першими нові гроші мають отримати Крим і Далекий Схід.

Крім того, в кінці 2015 року Банк Росії випустив пам'ятну банкноту в 100 рублів, присвячену Севастополю.