Українців попередили про кібератаку цими вихідними

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Кібератака на зразок тієї, що вразила операційні системи провідних компаній улітку, можуть статися вже найближчими вихідними, попереджає Державна служба спецзв'язку.

Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила про можливість кібератак на інформаційні ресурси України у період від 13 по 17 жовтня і нагадала користувачам про заходи безпеки.

"Просимо власників інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, пересічних інтернет-користувачів дотримуватися вимог кібербезпеки, зокрема нашим рекомендаціям з захисту комп'ютерних систем від вірусу Petya Ransomware", - сказано в повідомленні служби, поширеному 13 жовтня.

Напередодні попередження про можливість нової масштабної кібератаки оприлюднила Служба безпеки України.

CERT-UA у своєму повідомленні вміщує покрокові інструкції того, як захистити персональні комп'ютери від можливої кібератаки і як звести до мінімуму її наслідки.

Масштабний хакерський напад 27 червня спричинив хаос в українських банках, лікарнях та урядових установах, а потім поширився по всьому світу.

Хоча кібератака спершу нагадувала напад віруса-вимагача, однак згодом стало зрозуміло, що метою зловмисників були не гроші, а персональні дані користувачів.

Хоча представники українських силових структур звинувачували в атаці вірусом Petya.А спецслужби Російської Федерації, офіційні російські речники відкидають такі звинувачення.