Трамп відмовився підтвердити угоду з Іраном

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Президент США Дональд Трамп назвав Іран "фанатичним режимом" і сказав, що в майбутньому не буде підтверджувати дієвість ядерної угоди з Тегераном.

Він сказав, що передає угоду американському Конгресу і проведе консультації з союзниками щодо того, як її змінити.

У виступі президент США закликав Конгрес висунути Ірану додаткові умови подальшої призупинення санкцій.

Дональд Трамп звинуватив Іран у спонсоруванні тероризму і сказав, що перекриє режимові "всі шляхи до ядерної зброї".

Міжнародні спостерігачі кажуть, що Іран повністю виконує умови угоди про замороження його ядерної програми, укладеної 2015 року.

Однак, за словами Трампа, ця угода занадто поблажлива, а Іран "здійснив численні порушення цієї угоди".

Віе додав, що Іран поширює "смерть, розруху і хаос".

Трамп після вступу на посаду президента США двічі неохоче затверджував угоду, але відтепер вирішив відмовитися від цієї практики.

Партнерами США в угоді з Іраном є Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай.

У разі як не вдасться дійти порозуміння, ядерна угода з Іраном буде скасована, пригрозив Трамп.

Трамп також уповноважив міністерство фінансів США ввести нові санкції щодо іранського Корпусу вартових ісламської революції, проте не став пропонувати оголосити цілу ту організацію терористичною.