Угорці протестували проти українського закону про освіту

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Попри протест України в угорській столиці Будапешті відбулася акція "Самовизначення для Закарпаття" біля стін українського посольства.

Про це у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

За її словами, 12 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав Угорщину, щоб "продемонструвати готовність і прагнення української сторони вести діалог навіть тоді, коли емоції і міфи створюють для цього негативне тло".

Під час свого візиту міністр запевнив угорських урядовців, що Україна не має наміру асимілювати угорську меншину Закарпаття і не закриватиме угорські школи чи звільнятиме вчителів, які викладають угорську мову.

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Протест під гаслами самовизначення для угорської меншини Закарпаття проведено у відповідь на ухвалений в Україні закон про освіту, який праві політичні сили Угорщини і Румунії сприйняли як дискримінаційний щодо мов національних меншин. Новий закон передбачає викладання в середніх школах державною українською мовою.

Заклики до сепаратизму

Як пише посол, у відповідь на протест України угорська влада повідомила про право своїх громадян на мирні зібрання.

"Переконана, що використання цих прав не виправдовує напису на спині учасника акції: "Закарпаття по закону належить Угорщині. Самовизначення для всіх пригнічених націй, примушених жити в Україні"…. І для повноти картинки - офіційний прапор каталонської автономії", - написала посол України.

Організатори акції біля стін українського посольства в Будапешті 13 жовтня не приховували своїх войовничих настроїв.

"Самовизначення Закарпаття і свободу русинським, польським, болгарським, румунським, вірменським національним громадам, які проживають на території нинішньої України, висловлюють протест проти "варварства путчистів, які захопили в полон Україну і разом з нею угорських національних братів", - перераховує посол гасла організаторів.

Копирайт изображения EPA Image caption Депутатка Європарламенту Крістіна Морваі

В одному з перших коментарів директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв написав у Facebook, що зовнішньополітичне відомство готує офіційний протест проти акції 13 жовтня.

"Здається, що Будапешт... відверто заграється, - наголосив український дипломат. - Рішуче протестуватимемо та очікуємо, що влада Угорщини невідкладно відмежується від цих ганебних закликів".

Мова закону

25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Президент Порошенко доручив МЗС і міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми "Східне партнерство" і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт домагатиметься від Києва внесення змін до закону про освіту, а якщо цього не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.