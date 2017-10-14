Порошенко: Не допущу повторення помилок сторічної давності

Копирайт изображения УНІАН Image caption Петро Порошенко регулярно бере участь у заходах за участі військових

Петро Порошенко виступив на церемонії присяги ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна, приуроченої до Дня захисника України і свята Покрови.

"Сьогодні ми згадуємо про сторіччя Армії УНР, яка боронила нашу землю від збройної агресії з боку і "червоної", і "білої" Росії. Незалежність 100 років тому втратили не військові, а політики, яким не вистачило відповідальності об'єднатися перед зовнішньою загрозою", - наголосив Петро Порошенко.

"Щодо теперішньої політичної еліти, то не всі, схоже, читали підручники з історії. Однак, в моїй команді вивчили її уроки. Гарантую, що не допущу повторення помилок сторічної давності", - додав президент.

Ліцеїсти складали присягу на Софійський площі в Києві.

"Нема жодного сумніву, що серед цих не за віком змужнілих підлітків стоять майбутні офіцери і генерали, посли та міністри. І можливо навіть - генеральний секретар НАТО, бо Україна обов'язково стане членом Альянсу", - заявив Петро Порошенко.

Він також анонсував передачу армії 200 одиниць техніки, зокрема 62 танки. Передача відбудеться на Житомирщині, на полігоні 95 аеромобільної бригади.

14 жовтня Україна відзначає свято Покрови та День захисника. Також у цей день виповнюється 75 років від дня заснування Української повстанської армії.

Різноманітні заходи заплановані у різних містах країни. Зокрема марші на честь УПА та бійців АТО пройдуть у Києві,Львові, Краматорську.