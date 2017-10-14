Український посол зустрівся зі спецпредставником Держдепу США

Копирайт изображения Посольство України в США Image caption Курт Волкер та Валерій Чалий

Посол України у США Валерій Чалий провів офіційну зустріч зі спеціальним представником США з питань України, послом Куртом Волкером.

"Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН", - йдеться у заяві українського посольства США у Facebook.

Більше деталей зустрічі не повідомляється.

7 жовтня у Белграді Курт Волкер вів переговори про ситуацію на Донбасі з помічником російського президента Владиславом Сурковим. Останнього називають "куратором" самопроголшених "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляв кореспондент ВВС Україна на Балканах, сербські ЗМІ припускали, що та зустріч відбулася у Сербії, тому що пан Сурков є в списку західних санкцій і не може в'їжджати в країни ЄС. У Росії це не коментують.

Деталей тих переговорів також не розкривали.