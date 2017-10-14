Уряд хоче збільшити видатки на армію на 37%

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Кабмін планує витратити на безпеку і оборону у 2018 році щонайменше 165 млрд грн. Про це повідомляє сайт уряду.

"165 млрд грн ми запланували на безпеку й оборону у бюджеті економічного зростання на 2018 рік. Підприємства оборонного комплексу забезпечать армію новими танками, новими літаками, бронетехнікою та автомобілями", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"У наших захисників будуть сучасна зброя та екіпірування, буде гідна заробітна плата", - пообіцяв керівник уряду.

У нинішньому році обсяг витрат на безпеку й оборону перевищив 120 млрд грн. Таким чином, якщо парламент підтримає плани Кабміну у законі про бюджет на 2018 рік, то зростання витрат на армію зросте на 37%.

14 жовтня Україна відзначає свято Покрови та День захисника. Також у цей день виповнюється 75 років від дня заснування Української повстанської армії.

Різноманітні заходи заплановані у різних містах країни. Зокрема марші на честь УПА та бійців АТО пройдуть у Києві,Львові, Краматорську.