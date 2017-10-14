Прикордонники кажуть, що контролюють весь кордон на Закарпатті

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У Державній прикордонній службі запевняють, що контролюють всі ділянки кордону на Закарпатті.

"Незважаючи на те, що земельні ділянки, які розташовані у безпосередній близькості до державного кордону України, знаходяться у приватній власності, Державна прикордонна служба України в повному обсязі здійснює охорону державного кордону, його патрулювання та виконання інших завдань", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники також кажуть, що вже повернули у державну власність 132 гектари земель на кордоні, які раніше були передані у приватну власність, й подали позови, щодо повернення інших ділянок біля кордону.

Раніше військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю каналу "112 Україна" заявив, що 150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є "приватними" і являють собою звичайні земельні ділянки, що ускладнює процес прикордонного контролю.

"Так, фактично 150 км - це земельні ділянки, які 2 га селищна рада наділила місцевих жителів", - відзначив Анатолій Матіос.

"Я наполягаю, мені доручив генпрокурор, я завтра буду доповідати йому цю ситуацію. Я вважаю, що так не може бути, так не може продовжуватися", - пообіцяв військовий прокурор у п'ятницю.