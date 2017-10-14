У суботу ввечері в Києві почався марш правих сил, приурочений до Дня захисника та 75-ї річниці створення Української повстанської армії.

Серед організаторів - партії "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпуст" та інші націоналістичні організації.

Марш пройде від бульвару Шевченка через Хрещатик, Майдан Незалежності та Володимирський узвіз до Контрактової площі.

Перед початком ходи в парку Шевченка зібралися 2-3 тисячі людей, повідомляли ЗМІ.

Організатори провели мітинг, а далі учасники почали формувати колони.

Біля початку колони перебуває загін кінної поліції.

Учасники скандують гасла на кшталт "Україна понад усе". Також в колоні є автомобілі, з яких лунає патріотична музика.

На Майдані учасники, як очікують, запалять смолоскипи. А на Контрактовій площі по завершенні маршу відбудеться концерт за участі гурту "Кому Вниз".

У центрі Києва присутня велика кількість силовиків.

Раніше в "Національному корпусі" прогнозували, що в акції візьмуть участь понад 20 тис. людей.

"Щороку ЗМІ говорять про марш як про стихійне лихо, але це найбільше національне свято у році. Якщо ви питаєте, чи будуть сьогодні якесь практичні дії, то ми, націоналісти, не плутаємо святі речі з політичними. Для нас сьогодні сакральне свято, ми згадуємо наших предків-захисників і побратимів, які загинули на фронті", - наголосив пан Білецький перед маршем.

Однак він також заявив, що до кінця осені активісти збираються поновити акції проти російських компаній в Україні.

"Обсяг їхньої присутності треба зменшувати, ми створили "чорний список", коли він буде завершений - ми перейдемо до конкретних дій", - цитує пана Білецького "Інтерфакс-Україна".

14 жовтня акції проходять і в інших містах України, зокрема у Львові, Дніпрі та Краматорську.