Канадієць, звільнений з полону Талібану, розказав про вбивство дитини

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Канадієць, якого захопив у заручники Талібан, розповів, що бойовики вбили його дитину і ґвалтували дружину.

Джошуа Бойл поговорив із журналістами після того, як їхня родина повернулася до Канади.

Пару захопили в Афганістані у 2012 році. На той момент пані Коулмен була вагітна. У полоні вона народила кілька дітей.

Сім'ю визволили в середу пакистанські військові після інформації від американської розвідки.

Батько жінки називав рішення пари поїхати в Афганістан "нерозумним".

"Що можу сказати - везти вагітну дружину в дуже небезпечне місце мені і таким людям, як я, здається нерозумним. Не можу уявити, щоб я так вчинив. Але, думаю, це все, що я хочу сказати з цього приводу", - сказав Джім Коулмен ABC News.

Водночас пан Бойл розповів журналістам, що пара намагалася допомагати селянам у районі, до якого на той момент не могли потрапити "неурядові організації, гуманітарні працівники чи уряд".

Пара повернулася з полону з трьома дітьми, які народилися в неволі.

За повідомленнями, наймолодша дитина має проблеми зі здоров'ям.

Пан Бойл дав зрозуміти, що в них був і четвертий малюк - дівчинка, яку вбили бойовики пов'язаної з Талібаном мережі Хаккані.

Також він розповів, що його дружину ґвалтували.

Це була "помста" за його "неодноразову відмову" прийняти пропозиції, які йому робила мережа, сказав пан Бойл.