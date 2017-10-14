У Криму пройшла низка одиночних пікетів - правозахисники
У Криму в суботу пройшла низка одиночних пікетів, заявили правозахисники.
У соцмережах з'явилися низка відео та фото, на яких зображено людей із плакатами на кшталт "Кримські татари не терористи" та "Свободу політв'язням".
Щонайменше три десятки людей було затримано, заявили в правозахисній оргіназації "Кримська солідарність".
Станом на 16:45 більшість із них уже відпустили, кажуть в організації.
Російські силовики не коментували інцидент.
11 жовтня в Криму пройшла серія обшуків, під час яких затримали 15 кримських татар.
Шістьом із них висунули підозри у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яку в Росії вважають терористичною.
Україна неодноразово вимагала від Росії припинити переслідування кримських татар.
Голова меджлісу Рефат Чубаров заявляв, що ці переслідування стали наслідком "рішучої позиції" кримськотатарської громади щодо територіальної цілісності України.
- Вісім років за мітинг: вирок одному з лідерів кримських татар
- Amnesty International: влада Криму перевершила сама себе
Росія дискримінацію населення Криму заперечує.