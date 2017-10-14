У Криму пройшла низка одиночних пікетів - правозахисники

У Криму в суботу пройшла низка одиночних пікетів, заявили правозахисники.

У соцмережах з'явилися низка відео та фото, на яких зображено людей із плакатами на кшталт "Кримські татари не терористи" та "Свободу політв'язням".

Щонайменше три десятки людей було затримано, заявили в правозахисній оргіназації "Кримська солідарність".

Станом на 16:45 більшість із них уже відпустили, кажуть в організації.

Російські силовики не коментували інцидент.

Копирайт изображения AMNESTY.ORG.UA Image caption Одиночні пікети - не нова форма протесту для Криму. У серпні в Сімферополі були затримані п'ятеро кримських татар із плакатами. Фото архівне

11 жовтня в Криму пройшла серія обшуків, під час яких затримали 15 кримських татар.

Шістьом із них висунули підозри у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яку в Росії вважають терористичною.

Україна неодноразово вимагала від Росії припинити переслідування кримських татар.

Голова меджлісу Рефат Чубаров заявляв, що ‎ці переслідування стали наслідком "рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади щодо територіальної цілісності України.

Росія дискримінацію населення Криму заперечує.