У фото: марш до 75-ї річниці УПА

  • 14 жовтня 2017

У суботу ввечері в Києві пройшов марш правих сил, приурочений до Дня захисника та 75-ї річниці створення Української повстанської армії.

Марш слави

За даними ЗМІ, у ньому взяли участь від 10 до 15 тисяч людей.

марш слави

Учасники пройшли ходою від парку Шевченка до Контрактової площі через Майдан Незалежності.

марш правий

Дорогою палили смолоскипи і фаєри.

Марш слави
марш слави

Учасники тримали українські прапори та символіку організаторів, серед яких - ВО "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус".

марш правих
марш слави
марш правих
марш правих
марш слави

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