У фото: марш до 75-ї річниці УПА
- 14 жовтня 2017
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У суботу ввечері в Києві пройшов марш правих сил, приурочений до Дня захисника та 75-ї річниці створення Української повстанської армії.
За даними ЗМІ, у ньому взяли участь від 10 до 15 тисяч людей.
Учасники пройшли ходою від парку Шевченка до Контрактової площі через Майдан Незалежності.
Дорогою палили смолоскипи і фаєри.
Учасники тримали українські прапори та символіку організаторів, серед яких - ВО "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус".