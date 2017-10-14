Біля узбережжя Африки впав вантажний літак

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Неподалік від узбережжя Кот-д'Івуару розбився вантажний літак.

В аварії загинули четверо громадян Молдови. Ще двоє молдаван і четверо французів були поранені.

Катастрофа сталася неподалік від аеропорту Абіджана. Уламки турбоґвинтового судна витягли на берег, де рятувальники надали допомогу вцілілим.

Місцева поліція сказала AFP, що літак розбився, намагаючись приземлитися.

Reuters повідомляє, що це сталося під час шторму, який супроводжувався сильним дощем і блискавками.

Французьке військове джерело розповіло агенції AFP, що це був літак Ан-26, які випускало київське конструкторське бюро "Антонов". Французька армія зафрахтувала його для антиджихадистської операції "Бархан".

Місцеве видання Ivoire Matin написало, що одну людину затримали. Чи була вона членом команди - неясно.