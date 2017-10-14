У Могадішо стався вибух біля готелю: щонайменше 30 загиблих

Копирайт изображения REUTERS

У столиці Сомалі Могадішо стався великий вибух: загинули щонайменше 30 людей.

Біля входу в готель підірвалася вантажівка з вибухівкою. Десятки людей отримали поранення.

Іще двоє людей загинули в іншому нападі у районі Мадіна.

Хто стоїть за вибухами - поки неясно. Могадішо неодноразово ставало ціллю антиурядової групи аш-Шабаб, пов'язаної з Аль-Каїдою.

Після першого вибуху представник поліції розповів Reuters: "Є постраждалі, але ми ще не знаємо, скільки, бо там досі пожежа".

Кореспондент BBC Somali повідомляє з місця події, що Safari Hotel завалився. Як припускають, під уламками можуть бути люди.

Мешканець міста Мухідін Алі розповів агенції AFP, що це був найбільший вибух, який він колись бачив. "Він просто знищив весь район", - сказав чоловік.