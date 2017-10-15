Доба в АТО минула з обстрілами, але без втрат
Бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових 14 жовтня, основна активність сконцентрована на приморському та луганському напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За повідомленням, внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.
Увечері бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Лобачевого.
На приморському напрямку стріляли по околицях Водяного та у районі Талаківки.
На донецькому напрямку під вогнем опинились позиції ЗСУ біля Авдіївки, Новоселівки Другої, та на підступах до Зайцевого.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.