Доба в АТО минула з обстрілами, але без втрат

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Бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових 14 жовтня, основна активність сконцентрована на приморському та луганському напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За повідомленням, внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

Увечері бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Лобачевого.

На приморському напрямку стріляли по околицях Водяного та у районі Талаківки.

На донецькому напрямку під вогнем опинились позиції ЗСУ біля Авдіївки, Новоселівки Другої, та на підступах до Зайцевого.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.