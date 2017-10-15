Кіноакадемія "Оскар" виключила Вайнштайна зі своїх лав

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Академія кінематографічних мистецтв і наук, яка щорічно присуджує премію "Оскар", виключила зі свого складу продюсера Гарві Вайнштайна після звинувачень на його адресу у сексуальних домаганнях.

У заяві академії йдеться, що рада директорів проголосував за рішення двома третинами голосів. Членами Академії є такі відомі голлівудські зірки як Том Генкс і Вупі Голдберг.

Фільми, зняті за продюсерської участі Вайнштайна, отримали понад 300 номінацій і 81 премію "Оскар".

Термінове засідання відбулося після того, як понад 20 кіноактрис розповіли про сексуальні домагання з боку 65-річного Вайнштайна у минулому.

З-поміж них - Анжеліна Джолі, Гвінет Пелтроу і Роуз Макґавен. Остання стверджує, що продюсер зґвалтував її в номері готелю.

Поліція США і Великобританії розслідує ці звинувачення.

Вайнштайн заперечує всі звинувачення в сексуальному насильстві. Через свою речницю він додав, що всі випадки сексу були за згоди сторін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед жінок, які заявили про домагання з боку Вайнштайна, були Гвінет Пелтроу та Анжеліна Джолі

Академія проголосувала за виключення Вайнштайна "не просто, щоби відмежуватися від людини, яка не заслуговує поваги колег, але також щоби дати зрозуміти, що ера навмисного незнання та ганебної співучасті в сексуальних злочинах і домаганнях на робочому місці закінчилася".

"Йдеться про проблему, яка глибоко нас непокоїть і якій немає місця в нашому суспільстві", - йдеться в заяві Академії.

Виключення з членства в кіноакадемії означає, що продюсер Гарві Вайнштайн більше не зможе голосувати за номінантів або лауреатів "Оскара".

Раніше членство Вайнштайна призупинила Британська академія кіно й телемистецтва (Bafta).

Президент Каннського кінофестивалю П'єр Лескюр заявив, що його організація була надзвичайно засмучена, дізнавшись про висунуті звинувачення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боб Вайнштайн разом з братом заснував кінокомпанію Weinstein Pictures у 2005 році

Гарві Вайнштайн разом з братом Бобом заснував кінокомпанію Miramax Pictures. Пізніше вони створили компанію, що носить їх прізвище - Weinstein Co. За участю продюсера зняли такі фільми як "Англійський пацієнт", "Закоханий Шекспір" і "Кримінальне чтиво".

В інтерв'ю виданню Hollywood Reporter 62-річний Боб Вайнштайн назвав свого старшого брата Гарві "хворим та аморальним чоловіком" і додав, що уявлення не мав, як далеко він зайшов.

Раніше Боб Вайнштайн спростував повідомленні преси про те, що їх кінокомпанія може бути закрита або продана.

Гарві Вайнштайн зараз офіційно перебуває у відпустці.

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Відомо, що кілька великих кінопроектів студії вже зняли з виробництва. Газети Los Angeles Times і Wall Street Journal повідомляють, що раді директорів компанії надокучають інвестори, які хочуть її купити.

У вівторок, 10 жовтня, дружина Гарві Вайнштайна Джорджина Чапман заявила, що йде від нього.