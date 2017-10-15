У Киргизстані обирають президента

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Громадяни Киргизстану обирають президента на виборах, які є незвичайними для регіону, адже проходять за відсутності очевидного фаворита, тому результат голосування складно передбачити.

Усього на найвищий пост в країні претендують 11 кандидатів.

Одним з фаворитів виборчої гонки є Сооронбай Жеенбеков, якого підтримує чинний президент країни Алмазбек Атамбаєв, який шість років займав цю посаду.

Жеенбеков та інший кандитат - Омурбек Бабанов - є колишніми прем'єр-міністрами Киргизстану.

Західні дипломати сподіваються, що вибори будуть вільними та чесними, передає кореспондент ВВС.

Однак з початку передвиборчої кампанії надходили повідомлення про численні порушення з боку різних кандидатів.

Копирайт изображения EPA Image caption Алмазбек Атамбаєв шість років був президентом країни

Населення Киргизстану, який здобув незалежність після розпаду Радянського Союзу, становить 6 млн людей. Перші два президенти країни пішли з посади через невдоволення людей.

Вибори є історичними, тому що це вперше в історії країни, коли обраний президент повинен буде мирно передавати владу після виборів, зазначає кореспондент ВВС в Центральній Азії Абдуджаліл Абдурасулов.

Однак вибори були затьмарені суперечкою про ймовірне втручання в них сусіднього Казахстану.

Президент Атамбаєв розгнівав Астану заявою про те, що кандидат в президенти Бабанов, харизматичний бізнесмен, який заробив свої гроші в Казахстані, є вибором сусідньої країни.

У відповідь Казахстан посилив митні перевірки на кордоні з Киргизстаном, що спричинило довгі черги.

За конституцією країни 2010 року президент країни обирається на шість років.