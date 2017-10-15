У Киргизстані обирають президента
Громадяни Киргизстану обирають президента на виборах, які є незвичайними для регіону, адже проходять за відсутності очевидного фаворита, тому результат голосування складно передбачити.
Усього на найвищий пост в країні претендують 11 кандидатів.
Одним з фаворитів виборчої гонки є Сооронбай Жеенбеков, якого підтримує чинний президент країни Алмазбек Атамбаєв, який шість років займав цю посаду.
Жеенбеков та інший кандитат - Омурбек Бабанов - є колишніми прем'єр-міністрами Киргизстану.
Західні дипломати сподіваються, що вибори будуть вільними та чесними, передає кореспондент ВВС.
Однак з початку передвиборчої кампанії надходили повідомлення про численні порушення з боку різних кандидатів.
Населення Киргизстану, який здобув незалежність після розпаду Радянського Союзу, становить 6 млн людей. Перші два президенти країни пішли з посади через невдоволення людей.
Вибори є історичними, тому що це вперше в історії країни, коли обраний президент повинен буде мирно передавати владу після виборів, зазначає кореспондент ВВС в Центральній Азії Абдуджаліл Абдурасулов.
Однак вибори були затьмарені суперечкою про ймовірне втручання в них сусіднього Казахстану.
Президент Атамбаєв розгнівав Астану заявою про те, що кандидат в президенти Бабанов, харизматичний бізнесмен, який заробив свої гроші в Казахстані, є вибором сусідньої країни.
У відповідь Казахстан посилив митні перевірки на кордоні з Киргизстаном, що спричинило довгі черги.
За конституцією країни 2010 року президент країни обирається на шість років.