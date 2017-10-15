Ілюстрацію до комікса про Астерікса продали за 1,4 млн євро

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французько-бельгійські комікси з серії про Астерікса перекладені на понад 100 мов

Оригінальну ілюстрацію до обкладинки ранніх коміксів про Астерікса з підписом авторів продали за понад 1,4 млн євро на аукціоні в Парижі.

Рекордна сума у сім разів перевищила початкову ціну.

Малюнок для коміксу 1964 року "Астерікс та бенкет" був підписаний творцями серії Альбертом Удерзо та Рене Госсіні.

З часу виходу серії продали сотні мільйонів коміксів про Астерікса.

Події коміксу відбуваються у 50-х роках до нашої ери, розповідь ведеться навколо головного героя Астерікса, його прихильника Обелікса та галлів. Вони намагаються зупинити вторгнення римлян за допомогою за настоянки, що надає надлюдську силу.

Госсінні помер у 1977 році, і Удерзо працював з різними ілюстраторами.

Аукціонний дім Drouot заявив, що ілюстрацію підписали Альберт Удерзо та Рене Госсіні, присвятивши її французькому режисеру П'єру Чернії.

Ще одну ілюстрацію, присвячена йому ж, продали майже за 1,2 млн євро.