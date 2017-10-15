Українці вийшли на марш за права тварин

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У Києві та інших великих містах України у неділю проводять Всеукраїнський марш за права тварин.

Інформагенції передають, що до акції в українській столиці долучилися більше тисячі людей.

Багато учасників вийшли на вулицю разом зі своїми домашніми тваринами.

"Ми втомилися слухати пусті обіцянки влади і дивитися на бездіяльність правоохоронних органів. Права тварин - це не пусті слова в законі, а захист і відповідальність", - зазначили організатори акції.

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Тримаючи плакати із написами "Мене вбили твої розваги", "Тварини не належать нам", "Не вбивай мене", "Ми - за цирк без тварин", вони пройшли колоною від парку імені Тараса Шевченка до площі перед будівлею Верховної Ради.

Ми втомилися слухати пусті обіцянки влади Організатори акції

Таким чином небайдужі хочуть привернути увагу громадськості до проблеми жорстокого ставлення до тварин.

"Збирався піти на такий марш в Одесі, але опинився в Києві, тому добре, що ця акція проходить одночасно по всій Україні", - розповів ВВС Україна один із учасників ходи Євгеній.

"Багато і так розуміють, що тварини в цирку - це погано, але акцій протесту і маршів недостатньо, потрібно пролобіювати закони, які заборонять це", - додав він.

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Копирайт изображения Eugene Tymchyk Image caption Організатори анонсували, що акція має відбутися у 17 містах

Серед інших вимог, які озвучили організатори - зоозахисна організація UAnimals:

заборона використання тварин у цирках та дельфінаріях

створення зоополіції

визначення права власності на тварину і позбавлення його у разі жорстокого поводження

заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг

перешкоджання роботі хутряних ферм

"Цивілізовані країни забороняють цирки з тваринами, хутряне виробництво та збільшують покарання за жорстоке поводження. В Україні ж живодери сміються над поліцією і суддями та продовжують травити, різати й душити безпритульних тварин" - заявив раніше засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Із відео, опублікованих на сторінці організаторів у Facebook, видно, що марші також провели в Одесі, Дніпрі і Львові.

Загалом напередодні обіцяли, що акція відбудеться у 17 містах.

Копирайт изображения Eugene Tymchyk Image caption У Києві, попри дощ, до акції долучилися багато людей

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Взимку в Україні на 25 років заборонили полювання на лося, однак нещодавно обмеження частково скасували.

Ще одну хвилю обурення зоохасників викликала звістка про те, що на початку жовтня під час гастролювання цирку у Рівному помер жираф.

Влітку у рамках розслідування Генпрокуратури у Києві арештували майно дельфінарія, припинення роботи якого давно вимагали активісти.

У липні киянину присудили півроку тюрми за жорстоке поводження з тваринами. За інформацією слідства, чоловік підвісив кота на дереві у дворі свого будинку та жорстоко побив його гумовим шлангом.