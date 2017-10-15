За одну добу у ДТП в Україні загинули 17 людей

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17 людей загинули, ще 111 поранено внаслідок дорожньо-транспортних пригод 14 жовтня.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Всього за минулу добу на дорогах держави відбулося 879 дорожньо-транспортних пригод", - йдеться у повідомленні.

Одна з найбільших ДТП сталася приблизно о 7:00 на автодорозі поблизу Коростишіва Житомирської області.

Там зіткнулися шість авто - одна людина загинула, четверо травмовані, у тому числі дитина.

Поліція закликала водіїв бути уважними та не порушувати правил дорожнього руху.

Весною у міністерстві охорони здоров'я наголошували, що Україна є лідером за смертністю на дорогах серед країн Європи.

За словами заступника директора Департаменту медичної допомоги МОЗ Андрія Гаврилюка, впродовж 2011-2016 років у країні зареєстрували приблизно 170 тисяч ДТП із постраждалими - 26,5 тисячі людей загинули, 209 тисяч травмовано.

Минулого року кількість аварій, порівняно із попереднім, зросла майже на 12% - до майже 155 тисяч.

Майже половина загиблих у ДТП у 2016-му - пішоходи і велосипедисти.