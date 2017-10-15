У Києві з'явився мурал з Іваном Павлом ІІ

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У Києві відкрили мурал із зображенням 264-го Папи Римського Івана Павла ІІ.

Зображення з'явилося на стіні п'ятиповерхового житлового будинку у Печерському районі.

Раніше та вулиця носила ім'я Патриса Лумумби, але нещодавно її перейменували на честь понтифіка.

Роботу виконав австрійський художник.

Під час відкриття зачитали вітання з Ватикану, в якому папа Франциск схвально відгукнувся про рішення назвати вулицю у Києві на честь Івана Павла ІІ.

Напередодні вандали пошкодили зображення, нанісши на нього свастику й антипольські гасла.

"Це не в перший і не в останній раз, є люди, незадоволені тим, що відносини Польщі та України дуже хороші", - сказав під час церемонії відкриття мурала посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

"Москва не хоче, щоб Україна була частиною загального європейського простору, простору миру і благополуччя. Дуже важливо, що Папа знав про це і для цього він приїжджав в Україну. Нам необхідно просувати цей простір до східного кордону України", - додав він.

Поліція розслідує акт вандалізму як "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".

В урочистостях у неділю, серед інших, взяли участь лідер УГКЦ Святослав Шевчук, надзвичайний та повноважний посол Хорватії в Україні Томіслав Відошевіч, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Святослав Шевчук наголосили, що цими днями Івана Павла ІІ проголосили покровителем україно-польського примирення.