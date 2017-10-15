Австрія: на виборах перемагають консерватори

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty Image caption Австрійську народну партію очолює молодий лідер

Очікують, що Австрійська народна партія здобуде перемогу на загальних виборах у країні.

Політсилу очолює 31-річний Себастьян Курц, і якщо прогнози підтвердяться, він стане наймолодшим лідером у Європі.

Згідно з очікуваннями, на виборах у неділю Австрійська народна партія (АНП) має здобути 30,2% голосів. Друге місце пророкують "Австрійській Партії Свободи" (АПС), яка ішла на вибори під антиіммігрантськими гаслами, - 26,8%.

Соціал-демократам прогнозують 26,3% голосів.

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty Image caption Досі Себастьян Курц був міністром закордонних справ Австрії - наймолодшим у світі

Аби самостійно сформувати більшість, Австрійській народній партії бракує місць у парламенті, тож вона може намагатися укласти угоду із "Австрійською Партією Свободи".

Імміграція була ключовим питанням перед виборами, і, як вважають оглядачі, АПС зараз має найкращі за останні роки шанси повернутися до уряду.

Норберт Хофер - кандидат від цієї партії - минулого року заледве не виграв президентські вибори, поступившись у фіналі колишньому лідеру "зелених" Александеру Ван дер Беллену.

АПС виступає за обмеження міграції, підтримку сімей і традиційних гендерних ролей, збереження робочих місць для громадян країни.

Одного разу та політсила стала причиною міжнародної ізоляції Австрії. У 1999 році вона зуміла набрати 27% голосів і увійшла до правлячої коаліції з помірними консерваторами.

Включення крайніх правих у правлячий блок викликало обурення серед європейських партнерів Австрії, і країна на два роки фактично опинилася ізольованою.

Вибори в Австрії відбувалися на тлі загального стривоження у Європі через величезний наплив незареєстрованих мігрантів та біженців у 2015 році.

Це, зокрема, допомогло здобути успіх крайнім правим силам на нещодавніх виборах у Німеччині.