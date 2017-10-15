Сомалі: внаслідок вибуху загинули сотні людей

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Зростає кількість жертв потужного вибуху в густонаселеному районі столиці Сомалі Могадішо.

Згідно з інформацією місцевої поліції станом на вечір неділі (за київським часом), загинули щонайменше 230 людей.

Ще сотні людей поранено після того, як вантажівка, начинена вибухівкою, під'їхала до центрального входу у готель і вибухнула.

Цей напад став найбільшим у Сомалі за числом жертв, відколи у 2007 році почала діяти група бойовиків-ісламістів "Аш-Шабаб".

Наразі невідомо, хто саме скоїв останній напад, але раніше Могадішо вже ставало мішенню "Аш-Шабаб", яка воює проти уряду.

"Аш-Шабаб" пов'язують із "Аль-Каїдою".

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Копирайт изображения MOHAMED ABDIWAHAB/AFP

За повідомленням поліції, двоє людей у неділю загинули внаслідок ще одного вибуху, який прогримів у столичному районі Мадіна.

Президент Сомалі Мохаммед Абдуллагі Мохаммед проголосив у країні триденну жалобу за жертвами вибухів.

За повідомленням місцевих медіа, на місці вибуху у неділю вранці зібралися родичі, які шукають своїх рідних під руїнами готелю.

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Після першого вибуху капітан поліції Мохаммед Хуссейн сказав в інтерв'ю Reuters: "Спрацювала автомобільна бомба. Є жертви, але ми не знаємо точної кількості, оскільки місце події все ще палає".

Кореспондент BBC Somali повідомив з місця події, що Safari Hotel завалився. Як припускають, під уламками можуть бути люди.

Житель міста Мухідін Алі розповів агенції AFP, що це був найбільший вибух, який він будь-коли бачив.

"Він просто знищив весь район", - сказав чоловік.