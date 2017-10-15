Кабмін нагадав про початок опалювалного сезону

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15 жовтня в Україні згідно з календарним планом розпочинається опалювальний сезон, повідомили у Кабміні в неділю.

"Соціальні об'єкти - школи, дитсадки, лікарні - мають бути підключені до тепла у разі пониження температури у приміщеннях до 16 градусів, житловий фонд - при температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб", - ідеться у повідомленні.

За словами прем'єра Володимира Гройсмана, Україна вперше за останні роки повністю готова до опалювального сезону - запаси палива створені.

У міністерстві енергетики та вугільної промисловості зазначили, що станом на вересень у підземних сховищах зберігають майже 15 мільярдів кубічних метрів природного газу і майже 2 мільйони тонн вугілля.

В уряді також нагадали, що, на думку прем'єра, підстав для підвищення ціни на газ в Україні наразі немає, але формування тарифів - це відповідальність місцевої влади, як і забезпечення споживачів теплом та гарячою водою.

"Розраховую, що місцеві керівники відповідально поставляться до цього і не дозволять собі жодних підвищень", - сказав Володимир Гройсман.

У більшості міст України батареї поки що холодні. А подекуди, як у Львові, опалювальний сезон призупинили через значне потепління.

Київська влада раніше обіцяла подати тепло 16 жовтня. Однак у багатьох районах столиції немає навіть гарячої води.

На найближчі дні синоптики прогнозують в Україні потепління - подекуди до 23 градусів тепла.